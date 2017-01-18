Больше половины жителей Эстонии регулярно занимается физкультурой

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Исследование физической активности населения за 2016 год показало, что доля занимающихся любительским спортом совершеннолетних в Эстонии выросла до 54%, что означает 9% рост в сравнении с прошлым годом. Таким образом, число жителей страны, регулярно - не реже двух раз в неделю - занимающихся спортом, впервые превысило число тех, кто занимается физкультурой реже или не занимается вовсе.

По словам руководителя отделения физической культуры Эстонского олимпийского комитета Пеэтера Лусмяги, одна из важных причин увеличения числа физически активных людей в стране заключается в обилии мест для занятий спортом. "Согласно международным исследованиям, наличие мест для занятия физической активностью имеет первоочередное значение для регулярного занятия физкультурой. За последние 15 лет при сотрудничестве государства и местных самоуправлений, а также с использованием средств фондов Европейского союза появилось множество мест для занятий спортом – по данным Спортивного регистра Эстонии, в стране насчитывается около 3000 спортивных объектов. Аналогичные результаты показало и свежее исследование ЭОК – физической активностью занимается рекордное количество жителей страны, причем лишь 2% респондентов, не занимающихся спортом, ответили, что не делают этого из-за нехватки мест для занятий физкультурой поблизости от дома", - сказал Лусмяги.

Лусмяги добавил, что вторая важная причина увеличения численности физически активного населения заключается в информированности населения. "Если еще несколько лет назад в качестве одного из создающих препятствия факторов респонденты называли дороговизну занятий спортом, то сегодня люди уже хорошо знают, что для того, чтобы быть физически активным, не нужны дорогостоящее спортивное снаряжение или карта в фитнес-клуб – заниматься любительским спортом вполне можно поблизости от дома в подходящей одежде", - добавил Лусмяги.

Физической активностью – бегом, ездой на велосипеде, физкультурой, играми с мячом и др. – два или более раз в неделю занимается 54% населения Эстонии. Показатель 2016 года на 9% превышает прошлогодний рекорд – процент физически активных жителей в стране наивысший за 18 лет проведения исследований популярности физкультуры и любительского спорта.

В среднем раз в неделю занимаются любительской физической активностью 13% жителей Эстонии, в два раза в месяц или реже – 15%. Количество респондентов, которые в принципе не занимаются любительским спортом, за год снизилось с 33% до 19%. Несмотря на значительное сокращение доли не занимающегося физкультурой населения, результаты исследования показывают, что, в сущности, каждый пятый совершеннолетний житель Эстонии физически не активен даже на минимальном уровне, а примерно половина населения недостаточно двигается.

Результаты исследования обнадеживают

Большинство респондентов по-прежнему предпочитают индивидуальные занятия спортом - 45% жителей Эстонии. Несмотря на то, что индивидуальная физическая активность, как всегда, преобладает, наблюдается медленное, но стабильное, сокращение респондентов, предпочитающих заниматься спортом в одиночестве.

Например, в 2013 и 2014 годах без компании предпочитали заниматься физической активностью 51% респондентов. С друзьями и знакомыми по собственной инициативе занимаются любительским спортом 19%.

Исследование 2016 года показало наиболее высокий за историю проведения исследований процент респондентов, предпочитающих заниматься физической активностью в группе или в компании с другими членами семьи (в обоих случаях – 17%). 18% респондентов, т. е. практически каждый пятый, в течение последних 12 месяцев принимали участие в каком-либо спортивном мероприятии. По состоянию на конец 2016 года наиболее популярны среди жителей Эстонии были езда на велосипеде (38%), бег и ходьба (в обоих случаях – 30%), плаванье (23%) и силовые тренировки (16%). В перечень вошли еще несколько десятков дисциплин.

Среди причин, по которым жители Эстонии занимаются любительской физической активностью, с большим отрывом преобладают польза для здоровья (60%), наслаждение от занятий спортом и возможность снять стресс (51%), а также желание быть в форме и хорошо выглядеть (32%). Прочие названные причины заметно отставали от тройки наиболее популярных.

В качестве основного препятствия для занятия физкультурой респонденты называли нехватку времени (44%), ограничения по здоровью и возрастные ограничения (25%), отсутствие мотивации и лень (22%), а также изматывающую работу (16%). Таким образом, препятствия для занятия любительским спортом оказались, преимущественно, личного характера – на нехватку мест для занятия спортом поблизости от дома указали лишь 2% не занимающихся физической активностью респондентов.

Исследование популярности физкультуры и любительского спорта было проведено фирмой Turu-uuringute AS в сентябре 2016 года. В опросе приняли участие 1014 жителей всех уездов Эстонии в возрасте 15-69 лет. Было проведено сравнение полученных данных с данными исследований прежних лет. Исследование физической активности населения за 2016 год финансировалось в т. ч. за счет средств Европейского фонда регионального развития.