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Юрген Зопп на теннисном турнире в Бангкоке встретится с Янко Типсаревичем

Юрген Зопп. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 15:26
Рубрика: Спорт

В основной раунд теннисного турнира в Бангкоке пробился первая ракетка Эстонии Юрген Зопп (ATP, 332). Следующим его соперником станет 32-летний серб Янко Типсаревич (ATP, 144), который не так давно был в десятке лучших теннисистов мира.

В решающем матче за выход в основную сетку соперником Зоппа стал 25-летний француз Альбано Оливетти, которому доводилось обыгрывать теннисистов из первой десятки мирового рейтинга, передают утренние новости ETV+.

В квалификации турнира в Таиланде он получил восьмой номер посева и в поединке против Зоппа считался фаворитом, но победу в итоге одержал эстонский спортсмен. Встреча продлилась чуть больше часа и завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу Юргена Зоппа.

Первым соперником сильнейшего теннисиста Эстонии, который за неделю в рейтинге ATP опустился на три строчки, в основной сетке станет Янко Типсаревич. За свою карьеру серб дважды доходил до четвертьфинала Открытого чемпионата США, а в апреле 2012 года занимал восьмое место в мировом рейтинге.

Призовой фонд турнира в Банкгоке составляет 50 тысяч долларов. Под первым номером на турнире посеян японец Юити Сугита - 112-я ракетка мира.

Виктор Сольц
Редактор

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