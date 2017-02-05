Нападающий из Молдовы не подошел "Инфонету"

Николае Милинчану (слева) в матче за сборную Молдовы против национальной команды России. Фото: AFP/Scanpix

Молдавский нападающий Николае Милинчану (24) не сумел закрепиться в таллиннском "Инфонете", в котором около 10 дней находился на просмотре. Уровень футболиста не устроил тренерский штаб чемпионов Эстонии.

Об этом в воскресенье, 29 января, корреспонденту портала rus.err.ee сообщил главный тренер "Инфонета" Александр Пуштов.

Накануне Милинчану принял участие в контрольном матче "Инфонета" против "Нымме Калью" (1:2) в рамках зимнего турнира в крытом манеже под эгидой Эстонского футбольного союза.

В начале встречи молдавский футболист не сумел реализовать выход один на один с вратарем.

По словам Пуштова, "Инфонет" продолжит поиски форварда, чтобы перед стартом чемпионата укрепить свою атакующую линию.

Новый сезон для "Инфонета", который сменил название на FCI Tallinn, стартует 26 февраля матчем за Суперкубок Эстонии против таллиннской "Флоры".