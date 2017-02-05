Футболист сборной Эстонии Илья Антонов продолжит карьеру в Австрии

Илья Антонов провел за сборную Эстонии 30 матчей. Фото: ERR

Об этом в воскресенье, 29 января, корреспонденту портала rus.err.ee сообщил представитель футболиста Дмитрий Красильников.

По словам Красильникова, зарубежные клубы проявляли интерес к Илье Антонову еще в ходе минувшего сезона, когда он играл за таллиннскую "Левадию".

За несколько месяцев до окончания чемпионата Эстонии команда высшей лиги Дании "Сендерюске" изъявила желание приобрести Антонова, но руководство "Левадии" посчитало предложенную сумму недостаточной и ответило отказом, добавил Красильников.

Как отметил представитель футболиста, зимнее трансферное окно стало богатым на различные варианты трудоустройства для Антонова. Конкретные предложения поступили из Швеции, Финляндии, Норвегии, Польши и Австрии. Были разговоры о Израиле и Голландии. А наиболее сильный интерес к эстонскому полузащитнику проявили польская "Хойничанка" и австрийский "Хорн", владельцем которого является бывший футболист московского ЦСКА, а ныне игрок "Милана" Кейсуке Хонда.

"Я выбрал "Хорн". Сделал это не только потому, что они предложили лучший контракт. Здесь мне понравилось все: профессионализм в переговорах, небольшой красивый уютный город, прекрасная тренировочная база и коллектив. Проведя с клубом несколько тренировок и одну контрольную игру в Вене, я понял, что хочу остаться именно здесь. Для меня это первый зарубежный контракт и, несомненно, новый опыт. Вполне возможно, что в этой команде мне придется немного изменить стиль игры, играть более атакующую роль. Но, и это амплуа мне хорошо знакомо. Надеюсь оправдать доверие руководства и тренерского состава нового клуба", - сказал через своего представителя Илья Антонов.

"Со своей стороны мне остается поблагодарить "Левадию" - клуб, в котором я провел пять незабываемых сезонов. Хочу пожелать руководству и бывшим партнерам удачи и новых успехов на футбольном поприще" - добавил футболист.

В составе "Левадии" Илья Антонов дважды становился чемпионом страны. За сборную Эстонии он провел 30 матчей, в которых забил один гол.

При новом главном тренере сборной Эстонии Мартине Рейме Антонов перестал вызываться в главную команду страны. Специалист объяснил это решение тем, что Антонов не всегда выходил на поле в составе "Левадии".