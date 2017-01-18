Юрген Зопп вышел в четвертьфинал на турнире в Бангкоке

Сильнейший теннисист Эстонии Юрген Зопп. Фото: Сийм Семискар/ERR Sport

Первая ракетка Эстонии среди мужчин Юрген Зопп пробился в четвертьфинал теннисного турнира серии ATP Challenger в Бангкоке с призовым фондом 50 000 долларов США.

В среду, 11 января, в матче второго круга занимающий 339-е место в мировом рейтинге Юрген Зопп уверенно обыграл представителя Индии, 424-ю ракетку мира Шрирама Баладжи - 6:2, 6:2.

Поединок продлился всего 56 минут. Зопп четыре раза подавал навылет, реализовал четыре брейк-пойнта из семи и совершил две двойные ошибки.

Под первым номером на турнире посеян серб Янко Типсаревич, который еще несколько лет назад входил в десятку мирового рейтинга.