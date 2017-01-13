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Чешская биатлонистка Коукалова выиграла спринт на этапе Кубка мира, эстонки в гонку преследования не попали

Габриэла Коукалова. Фото: SIPA/Scanpix
Cегодня 16:33
Рубрика: Спорт

В пятницу, 6 января, чешская биатлонистка Габриэла Коукалова выиграла спринтерскую гонку на четвертом этапе Кубка мира, проходящем в немецком Оберхофе. Дистанцию 7,5 км спортсменка преодолела без промахов за 22 минуты 28,5 секунды. Эстонские биатлонистки выступили неудачно, не попав в гонку преследования.

Второе место заняла Кайса Мякяряйнен из Финляндии (отставание - 21,3 секунды; 2 промаха), третье - француженка Мари Дорен-Абер (+24,0; 1), передает ТАСС.

Спринтерская гонка стала первой для трехкратной олимпийской чемпионки из Белоруссии Дарьи Домрачевой после перерыва, связанного с рождением ребенка. Она заняла 37-е место (+2.02,8; 2).

В числе лучших 60 спортсменок, которые попали в завтрашнюю гонку преследования, представительниц Эстонии не оказались. Кадри Лехтла (1 промах) заняла 69-е место, Кристель Вийгипуу (3) - 88-е, а Грете Гайм (7) - 89-е.

Всего на старт вышла 91 биатлонистка. До финиша добрались 90 стреляющих лыжниц.

Этап в Оберхофе завершится 8 января.

Виктор Сольц
Редактор

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