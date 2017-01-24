Сборная Эстонии по футболу в марте сыграет в Таллинне против хорватов

В мае 2012 года Хорватия обыграла Эстонию со счетом 3:1. Фото: Scanpix

Свой первый домашний матч в 2017 году сборная Эстонии по футболу проведет 28 марта, когда в рамках товарищеского поединка примет в Таллинне национальную команду Хорватии.

Об этом во вторник, 17 января, сообщила пресс-служба Эстонского футбольного союза (ЭФС), отметив, что поединок пройдет на стадионе "А. Ле Кок Арена" и начнется в 19:00.

В свежем рейтинге ФИФА сборная Эстонии занимает 117-е место. Хорваты находятся на высокой 14-й позиции.

Ранее Эстония и Хорватия играли друг против друга восемь раз. Шесть встреч завершились победами хорватов, еще два раза была зафиксирована ничья.

"В прошлом мы несколько раз встречались с Эстонией и считаем ее сложным соперником. Но при этом мы хотим продолжить добиваться положительных результатов", - сказал главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич.

Лучший результат сборной Хорватии в истории - третье место на чемпионате мира 1998 года.

На состоявшемся в прошлом году чемпионате Европы Хорватия в дополнительное время проиграла в 1/8 финала будущему победителю турнира Португалии со счетом 0:1.