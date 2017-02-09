Для проведения Тартуского марафона не хватает снега
Для проведения намеченного на 26 февраля 44-го Тартуского марафона требуется, чтобы снежный покров достиг по крайней мере толщины в 15 см, сказал директор марафона Индрек Кельк.
Об этом вечером в четверг, 2 февраля, передает служба новостей "Радио 4", отмечая, что сейчас трасса покрыта слоем снега толщиной примерно в 10 см.
По данным на 26 января, на 44-й Тартуский марафон зарегистрировались 3584 участника – 2955 лыжников на дистанцию в 63 км и 629 человек на дистанцию в 31 км.
В прошлом году Тартуский марафон был отменен из-за дефицита снега.
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