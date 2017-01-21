В Эстонии в футзал играют более 1500 человек

Футзал. Фото: EMPICS Sport/Scanpix

В этом году в играх чемпионата Эстонии по футзалу, играх за кубок страны и в играх национальной лиги примут участие более 1500 футболистов. В чемпионате Эстонии среди мужчин в этом году будут участвовать 27 команд и 365 игроков.

В Триобет лиге традиционно будут играть восемь команд, столько же участников и в высшей лиге. II лига разделена на две зоны – в Ида-Пыхьяской зоне сыграют пять команд, в Лыуна-Пыхьяской - шесть команд, передает портал Sport ERR.

В более популярной национальной лиге еще больше участников. В играх 67 мужских и трех женских команд примут участие более 1200 игроков.

Эстонская сборная по футзалу в сезоне 2016/2017 провела четыре встречи, кульминация сезона - отборочный турнир ЧЕ в Латвии, который пройдет с 26 по 29 января в Елгаве.