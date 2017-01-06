Пярнуские волейболисты получат от города 5000 евро

Волейболисты "Пярну" выиграли Кубок Эстонии третий год подряд. Фото: ERR

Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщила пресс-служба Пярнуской городской управы, отметив, что за победу в Кубке Эстонии ВК "Пярну" получит 5000 евро.

Такое решение мэрия утвердила на своем сегодняшнем, последнем заседании в текущем календарном году.

Интересно, что ровно год назад, когда пярнусцы также выиграли Кубок Эстонии, премия от городских властей была более скромной - 1500 евро.

Напомним, что 29 декабря в финале Кубка Эстонии по волейболу среди мужчин команда "Пярну" обыграла соперников из столичного "Сельвера" со счетом 3:2.

Пярнусцы завоевали Кубок Эстонии третий год подряд.