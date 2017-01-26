Владимир Иванов вышел в четвертьфинал на турнире в Германии

Владимир Иванов подтвердил статус фаворита. Фото: ERR

Эстонский теннисист Владимир Иванов пробился в четвертьфинал турнира серии ITF в немецком городе Карст с призовым фондом 15 000 долларов США.

В четверг, 19 января, в матче второго круга занимающий 449-е место в мировом рейтинге Иванов обыграл представителя Германии Юлиана Онкена - 710-ю ракетку мира.

Матч продлился 1 час и 24 минуты, завершившись победой эстонского спортсмена в двух сетах - 6:3, 6:4.

Иванов пять раз подавал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из пяти брейк-пойнтов.

На турнире в Германии Владимир Иванов посеян под первым номером. Его следующим соперником станет немец Оскар Отте, получивший пятый номер посева.