Кристьян Розенберг стал победителем открытого чемпионата Эстонии по многоборью

Эстонский атлет Кристьян Розенберг стал победителем открытого чемпионата Эстонии по многоборью, который завершился в Ласнамяэском легкоатлетическом холле.

Розенберг занял первое место по семиборью, набрав в сумме 5986 баллов и установив новый личный рекорд, сообщила в субботу, 4 февраля, "Актуальная камера".

Эстонский атлет с первого дня соревнований захватил лидерство и долгое время шел по графику личного рекорда, хотя последние виды программы дались ему очень тяжело.

Второе место в соревнованиях занял австриец Доменик Дистель-Бергер, а тройку призеров замкнул японец Акихито Накамура.

Победительницей женского пятиборьбя стала украинка Алина Шух, набравшая 4542 пункта и установившая новый мировой рекорд среди юниоров (U20). Второе место заняла шведка Бианка Салминг с 4338 пунктами, а бронзу получила представительница Финляндии Мийа Курппа с 4032 пунктами.

В отличие от прошлых лет, когда в Таллинн съезжались все сильнейшие спортсмены в этом виде легкой атлетики, на этот раз настоящих звезд было мало, отмечает "АК".