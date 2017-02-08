Константин Васильев не сумел сменить клуб в зимнее трансферное окно

Константин Васильев проводит яркий сезон в составе "Ягеллонии". Фото: jagiellonia.pl

Полузащитник сборной Эстонии по футболу Константин Васильев (32) не сумел покинуть польскую "Ягеллонию" до конца своего контракта, действие которого истекает летом.

Об этом в среду, 1 февраля, сообщила сетевая версии газеты Õhtuleht.

По словам представителя эстонского футболиста Андрея Степанова, "Ягеллония" не хотела лишаться своего лидера в зимнее трансферное окно.

"Мы спокойно это восприняли. Конечно, с одной стороны немного жаль, но с другой, если "Ягеллония" станет чемпионом Польши или выиграет медали, то все стороны будут довольны", - сказал Степанов.

Теперь Васильев отработает свой контракт с "Ягеллонией" до конца, а летом постарается найти себе новый клуб.

В настоящее время Константин Васильев является лучшим футболистом чемпионата Польши по системе "гол+пас": в его активе 10 голов и 9 результативных передач.

После 20 туров его команда идет на первом месте в таблице, опережая "Легию" из Гданьска за счет лучшей разницы забитых-пропущенных мячей.