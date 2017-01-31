На ЧМ по бенди сборная Эстонии разгромила Китай
Во вторник, 24 января, в Швеции стартовал чемпионат мира по хоккею с мячом (бенди) в дивизионе В.
В своем первом матче группового этапа сборная Эстонии разгромила национальную команду Китая - 11:1.
В составе победителей пять мячей забил Владислав Андреев, также записавший на свой счет три результативные передачи.
В стартовом поединке подгруппы Чехия сыграла вничью с Нидерландами - 3:3.
Сомали и Канада свой матч пока не провели.
На первом этапе сборные второго эшелона разделены на две подгруппы. В первой выступают национальные команды Венгрии, Украины, Монголии и Японии, а во второй - сборные Канады, Нидерландов, Чехии, Китая, Сомали и Эстонии.
Завтра эстонская дружина встретится с канадцами.
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