Рауль Муст. Фото: AFP/Scanpix

Несколько минут назад сильнейший эстонский бадминтонист Рауль Муст вышел в финал международного турнира в Таллинне, передает "Актуальная камера"

В полуфинале первый номер посева переиграл нидерландца Эрика Мейса. Первый сет эстонец легко выиграл 21:11, а во втором сумел отыграть большое отставание и победил 22:20.

Сегодня утром в тяжелейшем четверть-финале Муст в трёх сетах одолел соперника из Индии Дея. Эстонец проиграл первую партию 19:21, однако потом собрался и выиграл две следующие со счётом 21:14 и 21:18.

Победитель турнира с призовым фондом в 8 тысяч евро определится завтра.