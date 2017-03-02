Центральным защитником в ФК "Нарва Транс" будет россиянин Василий Пинчук

Василий Пинчук. Фото:Narva Trans

Футбольный клуб "Нарва Транс" подписал соглашение с центральным защитником Василием Пинчуком, игравшим последние два года в астраханском клубе "Волгарь". Соглашение с игроком подписано до конца сезона.

"У меня самые положительные эмоции! У нас отличная команда и прекрасный коллектив. С нетерпением жду начала старта сезона. Очень хочется увидеть и попробовать себя в новой обстановке. Мы хотим побеждать в каждом матче", - сказал после подписания контракта Василий Пинчук.

Василий Пинчук родился 8 декабря 1994 в Санкт-Петербурге, Россия. C детства занимался в ДЮСШ "Локомотив" (Санкт-Петербург). В 2013 подписал свой первый професиональный контракт с молодежной командой "Кубани", в которой провел один сезон.

Сезон 2014/15 играл в питерском "Динамо", где принял участие в 13 матчах ФНЛ. Последние два сезона играл в клубе "Волгарь", Астрахань. С февраля 2017 года является игроком футбольного клуба "Нарва Транс".