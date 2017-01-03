Чемпион Эстонии по футболу в феврале проведет контрольные матчи с клубами из Латвии и Финляндии

Свой первый в истории чемпионский титул "Инфонет" выиграл под старым, привычным названием. Фото: ERR

Чемпион Эстонии по футболу "Инфонет", который в новом сезоне будет выступать под названием FCI Tallinn, в феврале 2017 года проведет четыре контрольных поединка с клубами из Латвии и Финляндии.

"Инфонет" обнародовал программу подготовки к новому сезону, передает официальный сайт клуба.

С 29 по 30 декабря FCI Tallinn будет выступать на новогоднем турнире ЭФС, в январе команда проведет пять встреч в рамках зимнего турнира - соперниками FCI Tallinn будут клубы, занявшие места со второго по шестое в сезоне 2016 года.

8 февраля FCI Tallinn сыграет в Риге с "Елгавой" (второе место в чемпионате Латвии), а через три дня - в Таллинне с "Лиепая" (четвертое место в чемпионате Латвии).

15 февраля чемпионы Эстонии отправятся в Лахти, где встретятся с одноименным клубом (восьмое место в чемпионате Финляндии). Интересно, что главный тренер FCI Tallinn Александр Пуштов и главный тренер "Лахти" Тони "Токе" Коркеакуннас играли вместе два сезона за финский клуб "ТП-55 Сейняйоки". 22 февраля FCI Tallinn в столице Эстонии схлестнется с "Меттой" (седьмое место в чемпионате Латвии).

"Лахти" и "Елгава" были выбраны неслучайно. Эти команды имеют опыт выступления в еврокубках, a нам необходим международный опыт", - прокомментировал Пуштов.

Сезон для FCI Tallinn стартует 26 февраля матчем за Суперкубок Эстонии против таллиннской "Флоры".