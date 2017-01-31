В Швеции стартует ЧМ по бенди с участием сборной Эстонии

Сборная Эстонии по бенди. Фото: bandy2016.ru

В шведском Тролльхеттане во вторник, 24 января, начинается чемпионат мира по хоккею с мячом (бенди) в дивизионе B. Сборная Эстонии не смогла собрать на турнир оптимальный состав.

На первом этапе сборные второго эшелона разделены на две подгруппы. В первой выступят национальные команды Венгрии, Украины, Монголии и Японии, а во второй сыграют сборные Канады, Нидерландов, Чехии, Китая, Сомали и Эстонии.

По словам руководителя эстонской делегации, президента Федерации бенди Эстонии Антса Юрманна, на сей раз эстонская команда не смогла собрать оптимальный состав, поэтому попадание в четверку лучших станет для нее хорошим результатом.

"У нас очень ограниченный состав. На лед будут выходить 14 человек, которым за пять дней предстоит провести восемь матчей. Поэтому задачи перед командой поставлены не очень высокие", - пояснил он.

В своем первом матче на турнире сборная Эстонии во вторник сыграет с Китаем.

Капитаном сборной Эстонии на турнире будет 50-летний Арго Сервет - единственный игрок национальной команды страны, который принимал участие во всех предыдущих чемпионатах мира.

Победитель первенства в следующем году будет выступать среди сильнейших сборных мира.