Рауль Муст выиграл домашний этап Кубка Европы по бадминтону

Если вы имеете высшее образование, но хотите круто изменить свою жизнь и сделать карьеру учителя, то у вас есть прекрасный шанс: именно сегодня начинается весенний прием заявок на 11-ю смену обучения в рамках образовательной программы Noored Kooli. О том, что это за программа, в утреннем эфире "Кофе+" рассказала выпускница шестого потока Виктория Руденко.