Рауль Муст выиграл домашний этап Кубка мира по бадминтону
Эстонский спортсмен Рауль Муст стал победителем проходившего в Таллинне этапа Кубка мира по бадминтону, международного турнира Yonex Estonian International.
В воскресенье, 15 января, в финале соревнований в мужском одиночном разряде Рауль Муст одержал волевую победу над британцем Тоби Пенти - 16:21, 24:22, 21:13.
Поединок продлился 56 минут. Муст был посеян на турнире под первым номером.
В женском одиночном разряде победу одержала француженка Дельфин Лансак, в финале обыгравшая россиянку Ксению Поликарпову - 21:13, 21:14.
В соревнованиях принимали участие около 300 спортсменов из 29 стран. Призовой фонд турнира - 8000 евро.
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