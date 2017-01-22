Рауль Муст выиграл домашний этап Кубка мира по бадминтону

Российское правительство рассчитывает, что санкционная война между Россией и западными странам может закончиться уже в этом году. Отмена санкций не только вернет на российские прилавки европейские продукты питания, но и даст российским компаниям доступ к зарубежному финансированию, передает "Актуальная камера".