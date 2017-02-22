Футболист сборной Эстонии Сергей Мошников продолжит карьеру в Белоруссии
Полузащитник сборной Эстонии по футболу Сергей Мошников подписал однолетний контракт с клубом "Минск", выступающим в высшей лиге чемпионата Белоруссии.
Об этом в среду, 15 февраля, сообщил официальный сайт "Минска".
В минувшем сезоне Мошников стал чемпионом Эстонии в составе "Инфонета". Футбольный клуб "Минск" занял в белорусском чемпионате четвертое место.
За сборную Эстонии Сергей Мошников провел 28 матчей, в которых забил один гол.
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