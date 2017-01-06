"Калев/Крамо" в концовке дожал баскетболистов ТТУ

Демонт Харпер в концовке поединка показал класс. Фото: Сийм Семискар, ERR

В пятницу, 30 декабря, действующий чемпион Эстонии по баскетболу "Калев/Крамо" в матче национального первенства с большим трудом одолел команду Таллиннского технического университета - 89:84 (30:29, 25:22, 22:18, 16:11).

За шесть минут и 45 секунд до конца ТТУ повел в счете 78:77, однако концовка все же осталась за калевцами.

У победителей лучшими на площадке были американские легионеры Демонт Харпер и Марк Толлефсен, набравшие по 18 очков. У ТТУ блистали Стен Ольмре (22 балла) и Тоомас Раадик (21).

Положение команд в чемпионате Эстонии (победы-поражения): 1. "Тартуский университет" 13-1, 2. "Калев/Крамо" 15-3, 3. "Авис" Рапла 10-3, 4. ТТУ 7-4, 5. "Садам" Пярну 7-6, 6. "Валга/Валка" 5-10, 7. "Тарвас" Раквере 3-8, 8. "ТЛУ/Калев" 2-11, 9. Молодежная команда 0-16.