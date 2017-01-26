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Новак Джокович проиграл узбекистанцу Истомину во втором круге Australian Open

Новак Джокович. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 11:53
Рубрика: Спорт

Вторая "ракетка мира" Новак Джокович в упорной борьбе проиграл Денису Истомину из Узбекистана в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, на котором Джокович шесть раз становился чемпионом.

Встреча продолжалась почти пять часов и закончилась со счетом 7:6 (10:8), 5:7, 2:6, 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Истомина.

Этот матч стал первым за семь последних лет, в котором Джокович проиграл хотя бы один сет в первую неделю Australian Open. Ранее 30-летний Истомин пять раз встречался с Джоковичем, выиграв у него всего один сет в пяти матчах.

Сегодняшнее поражение также стало всего лишь вторым случаем за последние семь лет, когда Джокович уступил теннисисту, не входящему в первую сотню рейтинга. На данный момент Истомин занимает 117-е место в рейтинге теннисистов-профессионалов ATP.

Сербский теннисист Новак Джокович за свою карьеру шесть раз побеждал на Открытом чемпионате Австралии (в 2008, 2011-2014, 2015 и 2016 годах), что является абсолютным рекордом. В общей сложности на счету Джоковича 12 побед на турнирах серии Большого шлема.

Андрей Крашевский
Редактор

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