Команда Сийма-Сандера Вене обыграла "Калев/Крамо"

Демонте Харпер набрал 22 очка, но этого не хватило для победы. Фото: ERR

В понедельник, 13 февраля, таллиннский "Калев/Крамо" в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ уступил со счетом 87:91 на своей площадке "Нижнему Новгороду", за который выступает эстонский баскетболист Сийм-Сандер Вене.

Гости выиграли первую четверть со счетом 30:24. Во второй десятиминутке "Калев" прибавил и сократил отставание до пяти очков - 44:49. В третьей четверти сильнее оказался российский клуб. Концовка выдалась нервной, но все-таки "Нижний Новгород" добился победы.

В составе победителей яркий матч выдал американец Дижон Томпсон, набравший 20 очков. Сийм-Сандер Вене принес в копилку 13 баллов. У хозяев проявили себя Райн Вейдеман и Демонт Харпер - по 22 очка.

В ноябре прошлого года "Калев" уступил "Нижнему Новгороду" и в домашнем матче - 81:102.

У "Нижнего Новгорода" теперь пять побед при десяти поражениях. У "Калева" на одну победу меньше и на два поражения больше.

Свой следующий поединок в рамках Единой лиги ВТБ "Калев/Крамо" проведет 19 февраля, когда примет в Таллинне красноярский "Енисей", который с семью победами и девятью поражениями занимает седьмое место.