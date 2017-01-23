Юрген Зопп поднялся на 25 мест в рейтинге ATP
Сильнейшие теннисисты Эстонии Юрген Зопп и Владимир Иванов улучшили свои позиции в рейтинге ATP.
В обновленной версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), которая была опубликована в понедельник, 16 января, Зопп поднялся на 25 мест и занимает теперь 314-ю строчку.
Владимир Иванов за неделю поднялся с 451-го на 449-е место.
В тысячу лучших теннисисток планеты входит еще один представитель Эстонии - Кеннет Райсма занимает 705-ю позицию. За неделю он поднялся на 2 строчки.
Лидером мужского тенниса в мире остается британец Энди Маррей, вторым идет серб Новак Джокович. Третьим - Милош Районич из Канады.
В сентябре 2012 года Юрген Зопп находился на 71-й позиции, что было наивысшим показателем в его карьере. Лучший результат Владимира Иванова - 310-е место (27 июля 2015 года).
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