logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Эстонские спринтеры не прошли квалификацию на этапе Кубка мира в Отепя

Марко Кильп. Фото: Nordic Focus
Cегодня 12:09
Рубрика: Спорт

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Отепя, квалификацию в спринте свободным ходом выиграл норвежец Йоханнес Клэбо. Из эстонцев никто в число 30 лучших не попал.

Клэбо преодолел дистанцию 1,6 километра за 3 минуты и 4,56 секунды, передает портал ERR Sport.

Для лидера общего зачета Кубка мира Мартина Йонсруда Сундбю соревновения закончились раньше времени. Норвежец упал и сломал лыжную палку.

Лучшим среди эстонских лыжников был Марко Кильп, занявший 41-е место. Карел Таммъярв оказался на 49-й позиции, Райдо Рянкель - на 55-й, Альвар Йоханнес Алев - на 59-й, Кристьян Колль - на 60-й, Каарел Каспар Кырге - на 66-й, Пеэтер Кюммель - на 68-й, Хенри Роос - на 70-й, Мартин Реммельг - на 73-й, Айвар Рехемаа - на 75-й, Кейн Эйнасте - на 78-й, Томас Каурсон - на 83-й, Мартин Кевин Пыллусте - на 85-й.

Всего до финиша добрались 87 лыжников. В четвертьфинал вышли 30 лучших спортсменов.

Виктор Сольц
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 17.02.2017 (20:00)  

Новости Эстонии

foto
Больничная касса не согласилась с предложением медиков о повышении зарплат и дала месяц для заключения коллективного договора
 foto
Канцлер права: дополнительное повышение акциза на алкоголь противоречит конституции
 foto
В 2016 году консулы Эстонии по всему миру пришли на помощь соотечественникам 1350 раз

Зарубежные новости

foto
Волохонская: Германия больше не хочет слушать сухую риторику Меркель
 foto
Спикер Госдумы считает нужным закон о чести и достоинстве президента РФ

Олимпиада-2014

foto
ФОТО: Таави Рыйвас поблагодарил эстонских спортсменов и их тренеров за успешное выступление на Олимпиаде в Рио