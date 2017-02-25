Эстонские спринтеры не прошли квалификацию на этапе Кубка мира в Отепя

Марко Кильп. Фото: Nordic Focus

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Отепя, квалификацию в спринте свободным ходом выиграл норвежец Йоханнес Клэбо. Из эстонцев никто в число 30 лучших не попал.

Клэбо преодолел дистанцию 1,6 километра за 3 минуты и 4,56 секунды, передает портал ERR Sport.

Для лидера общего зачета Кубка мира Мартина Йонсруда Сундбю соревновения закончились раньше времени. Норвежец упал и сломал лыжную палку.

Лучшим среди эстонских лыжников был Марко Кильп, занявший 41-е место. Карел Таммъярв оказался на 49-й позиции, Райдо Рянкель - на 55-й, Альвар Йоханнес Алев - на 59-й, Кристьян Колль - на 60-й, Каарел Каспар Кырге - на 66-й, Пеэтер Кюммель - на 68-й, Хенри Роос - на 70-й, Мартин Реммельг - на 73-й, Айвар Рехемаа - на 75-й, Кейн Эйнасте - на 78-й, Томас Каурсон - на 83-й, Мартин Кевин Пыллусте - на 85-й.

Всего до финиша добрались 87 лыжников. В четвертьфинал вышли 30 лучших спортсменов.