Немецкий биатлонист Шемп выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Симон Шемп празднует успех. Фото: SIPA/Scanpix

Немецкий биатлонист Симон Шемп одержал победу в масс-старте на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе. Дистанцию 15 км он преодолел за 38 минут 30,9 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.

Второе место занял еще один немец Эрик Лессер, отставший на 0,4 секунды (один промах), третьим финишировал француз Мартен Фуркад (+0,4; 2), передает ТАСС.

В гонке участвовали 30 лучших биатлонистов по итогам общего зачета Кубка мира. Эстонские биатлонисты в их число не входят.

Лучшим из россиянин стал Антон Бабиков, пришедший к финишу восьмым (+53,1; 2).

В воскресенье также состоится женский масс-старт.