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Контавейт не пробилась во второй круг Открытого чемпионата Австралии

Анетт Контавейт. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 08:12
Рубрика: Спорт

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт не смогла пробиться во второй раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Рано утром во вторник по восточноевропейскому времени занимающая 121-е место в мировом рейтинге эстонская спортсменка уступила представительнице Греции, 94-й ракетке мира Марии Саккари.

В первом сете Контавейт совершала много невынужденных ошибок и не смогла взять ни одного гейма - 0:6. Вторая партия получилась более упорной, завершившись со счетом 4:6.

Матч продлился 1 час и 4 минуты. Контавейт один раз подала навылет и допустила шесть двойных ошибок.

Год назад Анетт Контавейт также проиграла в первом круге Открытого чемпионата Австралии со счетом 0:6, 4:6. Но тогда ее соперницей была третья ракетка мира, испанка Гарбинье Мугуруза. На этот раз противник был куда менее грозный.

За свою карьеру Анетт Контавейт лишь однажды смогла преодолеть стартовый раунд турнира Большого шлема. Это произошло в 2015 году на Открытом чемпионате США. После чего Контавейт неизменно уступает на Больших шлемах уже в первом круге.

Сергей Михайлов
Редактор

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