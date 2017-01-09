В Казани из-за финансовых проблем отменен этап Кубка мира по сноуборду

В сноуборде есть взлеты и падения. Фото: AFP/Scanpix

Международная федерация лыжного спорта (FIS) подтвердила отмену этапа Кубка мира по борд-кроссу и параллельному гигантскому слалому в Казани по финансовым причинам.

Об этом сообщает пресс-служба организации, передает ТАСС.

"Оба соревнования были отменены по финансовым причинам, - говорится в сообщении. - Российская сторона совместно с FIS в настоящее время заняты поиском возможной замены в те же даты".

Этап Кубка мира по сноуборд-кроссу и параллельному слалому должен был состояться в Казани с 24 по 26 февраля.

В конце 2016 года на фоне допингового скандала в России был отменен ряд международных соревнований: чемпионат мира по бобслею и скелетону в Сочи, тюменский этап Кубка мира по биатлону и финал Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске, которые должны были пройти в 2017 году.