Эстонский футболист Хенрик Оямаа отдан в аренду в шотландский "Данди"

За свою карьеру Хенрик Оямаа сменил свыше 10 клубов. Фото: ERR

Во вторник, 31 января, нидерландский клуб "Гоу Эхед Иглс" отдал нападающего сборной Эстонии по футболу Хенрика Оямаа в аренду шотландскому "Данди".

Эту информацию подтвердил технический менеджер "Иглс" Деннис Беккинг, по словам которого, Оямаа отдан в аренду до конца сезона.

Контракт эстонского форварда с "Иглс" действует до лета 2018 года. В этом сезоне Оямаа сыграл за голландский клуб в шести матчах чемпионата и забил один гол.

Трансферное окно в футбольной Европе закроется в ночь на 1 февраля.

Ранее Хенрик Оямаа выступал за австрийский "Ваккер", английский "Суиндон", польскую "Легию", норвежский "Сарпсборг 08", шотландский "Мазервелл", финский РоПС, голландскую "Фортуну" и немецкую "Алеманию".

Профессиональную карьеру Оямаа начал в Англии, подписав в июне 2009 года соглашение сроком на один год с "Дерби Каунти", однако за первую команду он так и не сыграл ни одного матча.