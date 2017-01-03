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Анастасия Морковкина о рождественском турнире в Нарве: это было здорово

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Сергей Рымар
Cегодня 21:47
Рубрика: Спорт

В Нарве в этом году впервые прошел уже 12-й по счету рождественский турнир с участием известных эстонских спортсменов. Борцы, гребцы, фехтовальщики, футболисты и инструкторы по фитнесу состязались в ряде спортивных дисциплин, чтобы в том числе познакомить жителей самой восточной точки страны с ведущими спортсменами Эстонии, передает "Актуальная камера".

Челночный бег, удержание тяжести, эргометр, а также вис на перекладине - это лишь часть тех спортивных дисциплин, в которых пришлось состязаться эстонским борцам, гребцам, фехтовальщикам и другим спортсменам. Идея 12-го по счету спортивного Рождественского турнира заключалась в том, чтобы познакомить нарвитян с лучшими спортсменами уходящего года.

"Мы подумали, что привезем несколько эстонских топовых спортсменов, а вместе с ними и частичку Эстонии в Нарву. Это была наш цель. В конце года на наши соревнования мы приглашаем всех сильных спортсменов", - рассказал организатор турнира Юхан Лаансоо.

Турниры с участием спортивных знаменитостей проводятся с 2005 года в разных городах Эстонии. В Нарве праздник спорта проходил впервые, также впервые в нем приняли участие и нарвские спортсмены.

"Люди могли в выходной день насладиться, отдохнуть от своих бытовых проблем, прийти сюда посмеяться, потому что было очень много смешных конкурсов и они были необычные и это здорово. То есть, это было шоу для публики", - пояснила байдарочница Анастасия Пшеничная.

"Интересно было, был захватывающий момент соревнований. Приходилось болеть, волноваться за своего партнера, за себя. Мне понравилось. Я доволен, я сделал все, что смог. Было весело, было красиво, все отлично", - рассказали тренеры по фитнесу Кристина Короляк и Олег Анисимов.

"Я не заметил ни одного легкого элемента, все были очень сложные. Вся программа была очень интересной, но не для нас. Все было на руки и с борцами соревноваться на эргометре - это просто нереально. С другой стороны, самое главное, что это было весело и зрителям понравилось. Это надо делать. Это здорово, что придумали и что сейчас это продолжается. Это просто потрясающе", - поделились впечатлениями фехтовальщик Николай Новоселов и футболистка Анастасия Морковкина.

Первое место заняли в этом году борцы Эпп Мяэ и Ардо Арусаар, которые обошли гребцов Кайсу Паюсалу и Тыну Эндрексона. Третью строчку заняли специалисты по фитнесу Кристина Короляк и Олег Анисимов.

Кроме захватывающих соревнований можно было увидеть также выступления юных гимнасток нарвской спортивной школы, и новую программу трехкратного чемпиона мира по фитнесу Олега Анисимова.

Надежда Берсенёва
Редактор

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