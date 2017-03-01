Ряды силламяэского "Калева" пополнили Ковтунович, Внуков, Ратников и легионер из Молдовы

Даниил Ратников вернулся в силламяэский "Калев". Фото: Сийм Семискар, ERR Sport

Силламяэский "Калев", занявший пятое место в чемпионате Эстонии-2016 по футболу, в большей степени определился с составом на новый сезон.

После годичной паузы в команду вернулись полузащитники Денис Внуков, проведший прошлый сезон в "Инфонете", и Даниил Ратников, начавший чемпионат Эстонии-2016 в "Левадии", передает официальный сайт клуба.

Также усилил силламяэсцев крайний защитник Дмитрий Ковтунович, игравший в свое время в высшей лиге за "Нымме Калью", "Инфонет" и "Пайде".

Ряды "Калева" пополнил 27-летний молдавский нападающий Михай Туркан. Его карьера началась в "Милсами", затем он играл за "Зарю" (Бельцы), ФК "Тирасполь", "Верис" и "Академию". Также ездил в Казахстан выступать за "Кайсар", но там ему не удалось закрепиться. В 2014 году Туркан даже один раз вышел на поле в футболке национальной сборной.

Ранее "Калев" укрепился двумя российскими легионерами. Центральный защитник Алексей Епифанов (33) выступал в России за "Ротор", "Урал", "Кубань", "Содовик", "Балтику", иркутскую "Звезду", "СКА-Энергию", "Амкар", курский "Авангард" и московское "Торпедо". Последние три года играл в Литве. Сначала за "Бангу", потом за "Атлантас". Воспитаннику футбольной академии "Зенита" Михаилу Слащеву 19 лет. Он может играть на краю как в защите, так и в полузащите.

Продолжат выступать за "Калев" голкиперы Михаил Старадубцев и Эдуард Орехов, защитники Александр Сухаров, Александр Иванюшин, Артем Давыдов, Денис Малов, полузащитники Александр Волков, Кассим Айдара и Максим Липин.

На официальном сайте клуба сообщается, что команду до начала чемпионата еще могут усилить несколько игроков.

Новый сезон для силламяэсцев начнется 4 марта - в первом туре они на выезде играют с вильяндиским "Тулевиком".