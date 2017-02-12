Женская сборная Эстонии по флорболу пробилась на чемпионат мира

Сборная Эстонии по флорболу забила в ворота Австрии 13 безответных мячей. Фото: www.floorball.org

В воскресенье, 5 февраля, в Италии и Испании завершаются отборочные турниры женского чемпионата мира по флорболу в четырех европейских подгруппах. Сборная Эстонии сумела завоевать путевку на мировое первенство, которое в декабре пройдет в Словакии.

В группе 3 заключительный тур начался матчем Эстония - Австрия. Эстонским девушкам в игре против аутсайдера необходимо было побеждать с наиболее крупным счетом, и они этого добились.

Забив в первых двух периодах по три гола, эстонские флорболистки выложились в заключительной двадцатиминутке по максимуму и в итоге обыграли Австрию со счетом 13:0 (3:0, 3:0, 7:0).

Кати Кютисаар, забившая в этом матче 4 гола, была признана лучшим игроком всего турнира в составе сборной Эстонии.

Подопечные российского тренера Павла Семёнова завершили квалификационный турнир ЧМ с двумя победами и двумя поражениями. Для попадания на мировое первенство, которое пройдёт в декабре в Словакии, необходимо либо занимать одно из первых двух мест в группе, либо попасть в число двух лучших команд среди занявших третьи места.

По завершению матчей в других группах стало известно, что сборная Эстонии вместе с Данией попала на ЧМ с третьего места.