Владимир Иванов вышел во второй круг теннисного турнира в Германии

Таллиннский теннисист Владимир Иванов. Фото: Сийм Семискар/ERR Sport

Эстонский теннисист Владимир Иванов пробился во второй круг турнира серии ITF в немецком городе Карст с призовым фондом 15 000 долларов США.

В среду, 18 января, в матче первого круга занимающий 449-е место в мировом рейтинге Иванов обыграл француза Юго Вольякеса - 754-ю ракетку мира.

Матч продлился 1 час и 25 минут, завершившись победой эстонского спортсмена в двух сетах - 6:4, 6:4.

Иванов записал на свой счет один эйс, допустил семь двойных ошибок и реализовал пять из семи брейк-пойнтов.

На турнире в Германии Владимир Иванов посеян под первым номером. Его следующим соперником станет немец Юлиан Онкен.