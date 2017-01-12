Калев Эрмитс показал 53-й результат на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Калев Эрмитс. Фото: Ян Трейер

Лучший из эстонских биатлонистов Калев Эрмитс с двумя промахами показал 53-й результат на этапе Кубке мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Неожиданно закончилась мужская спринтерская гонка в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Победу отпраздновал австриец Юлиан Эберхард. Он в сложной ветровой обстановке допустил всего один промах и показал высокую скорость на лыжне. Вторым стал чех Михал Шлезингер, а замкнул призовую тройку итальянец Доминик Вин-диш.

Главной сенсацией стало лишь 8-е место лидера общего зачёта Кубка мира француза Мартэна Фуркада, который выиграл все три спринта на предыдущих этапах.

Лучший из эстонских биатлонистов Калев Эрмитс с двумя промахами показал 53-й результат и в субботу выступит в гонке преследования. А Роланд Лессинг и Каури Кыйв в топ-60 не попали, и для них этап Кубка мира в Оберхофе уже окончен.