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Женская сборная Эстонии уступила Германии в квалификации ЧМ по флорболу

Женская сборная Эстонии пока идет без побед. Фото: www.floorball.org
Дмитрий Сендецкий
Bчера 16:39
Рубрика: Спорт

В четверг, 2 февраля, женская сборная Эстонии по флорболу (хоккей в зале) провела в итальянском Челано свой второй матч отборочного турнира чемпионата мира в III европейской подгруппе.

После поражения от третьей команды мира Швейцарии эстонские девушки в драматичном поединке уступили Германии - 1:2.

Первая половина игры складывалась для сборной Эстонии удачно. Эстонские флорболистки владели инициативой и опасно били по воротам немок, но не реализовали выход один на один. Соперницы также не оставались в долгу, и игра постоянно держала в напряжении. После безголевого первого периода судьбу матча решила ошибка нашего защитника Катрин Кийвиранд, которая, защищая свои ворота, толкнула соперницу в лицо и заработала пятиминутный штраф. Немки выжали из такого подарка максимум и смогли забить два гола.

В заключительной двадцатиминутке сборная Эстонии сразу бросилась в атаку и уже на 5-й минуте Маргит Кеэрутая смогла несильным, но точным дальним ударом сократить отставание в счёте и забить первый гол эстонской сборной на этом турнире.

К сожалению, ни дальнейшие атаки, ни замена вратаря Кадри Хейнла на шестого полевого игрока, к успеху больше не привели, и сборная Эстонии уступила Германии со счетом 1-2.

Теперь у подопечных российского тренера Павла Семёнова в пятницу день отдыха, а в субботу в 16:30 эстонским девушкам предстоит наиважнейший матч с Голландией. Отборочный турнир завершается в воскресенье утром встречей с аутсайдером III подгруппы Австрией.

На чемпионат мира в декабре 2017 года в Словакии попадают не только по две лучшие сборные из 4-х европейский подгрупп, но и две лучшие команды, среди занявших третьи места. Таким образом, для сохранения шансов на поездку в Словакию сборной Эстонии необходимо побеждать в оставшихся двух матчах и постараться забить как можно больше голов для улучшения разницы забитых и пропущенных мячей.

Напомним, что на квалификационном турнире к прошлому мировому первенству в Финляндии сборная Эстонии уступила с минимальным счётом как Германии (0:1), так и Голландии (3:4), пропустив эти команды на чемпионат мира.

Все результаты отборочного турнира можно посмотреть здесь.


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