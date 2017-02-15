logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Бывший футболист московского "Локомотива" и молодежной сборной России покинул "Левадию"

Алан Гатагов покинул "Левадию". Фото: Сийм Семискар, ERR Sport
Cегодня 15:09
Рубрика: Спорт

Российский нападающий Алан Гатагов, ставший в прошлом году серебряным призером чемпионата Эстонии по футболу в составе "Левадии", покинул таллиннский клуб.

Договор расторгли по соглашению сторон, передает официальный сайт "Левадии".

В прошлом сезоне Гатагов в чемпионате Эстонии за таллиннский клуб провел 21 матч, забив два гола и сделав шесть результативных передач.

Первого апреля прошлого года "Левадия" подписала двухлетний контракт с Гатаговым. Договор должен был действовать до конца 2017 года.

Воспитанник московского "Локомотива" играл в высшей лиге чемпионата России также за московское "Динамо", томскую "Томь" и махачкалинский "Анжи". Всего на счету уроженца Владикавказа 64 матча и семь голов в российской премьер-лиге.

В 2015 году Гатагов перебрался в Казахстан, где защищал цвета павлодарского "Иртыша" и "Тараза".

В "Левадии" Гатагов играл в футболке с номером 81. "Это мой счастливый номер", - говорил ранее Гатагов, в период с 2009 по 2011 год выступавший за молодежную сборную России.

Пока неизвестно, в каком клубе 26-летний футболист продолжит свою карьеру.

Ранее "Левадию" покинул россиянин Антон Миранчук, выступавший за бело-зеленых на правах аренды. Миранчук продолжит выступления в московском "Локомотиве".

Сергей Михайлов
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 07.02.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Соцдемы поддержали переезд Академии МВД в Нарву
 foto
Правительство намерено дать зеленый свет ходатайствам двух столичных гимназий о сохранении обучения на русском
 foto
В Эстонии за год бензин подорожал на 20%, дизтопливо — на 25%

Зарубежные новости

foto
Главы МИД стран Евросоюза выступили за продление антироссийских санкций
 foto
В ряде городов России для иногородних могут ввести плату за въезд в город на автомобиле

Олимпиада-2014

foto
ФОТО: Таави Рыйвас поблагодарил эстонских спортсменов и их тренеров за успешное выступление на Олимпиаде в Рио