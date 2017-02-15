Бывший футболист московского "Локомотива" и молодежной сборной России покинул "Левадию"

Алан Гатагов покинул "Левадию". Фото: Сийм Семискар, ERR Sport

Российский нападающий Алан Гатагов, ставший в прошлом году серебряным призером чемпионата Эстонии по футболу в составе "Левадии", покинул таллиннский клуб.

Договор расторгли по соглашению сторон, передает официальный сайт "Левадии".

В прошлом сезоне Гатагов в чемпионате Эстонии за таллиннский клуб провел 21 матч, забив два гола и сделав шесть результативных передач.

Первого апреля прошлого года "Левадия" подписала двухлетний контракт с Гатаговым. Договор должен был действовать до конца 2017 года.

Воспитанник московского "Локомотива" играл в высшей лиге чемпионата России также за московское "Динамо", томскую "Томь" и махачкалинский "Анжи". Всего на счету уроженца Владикавказа 64 матча и семь голов в российской премьер-лиге.

В 2015 году Гатагов перебрался в Казахстан, где защищал цвета павлодарского "Иртыша" и "Тараза".

В "Левадии" Гатагов играл в футболке с номером 81. "Это мой счастливый номер", - говорил ранее Гатагов, в период с 2009 по 2011 год выступавший за молодежную сборную России.

Пока неизвестно, в каком клубе 26-летний футболист продолжит свою карьеру.

Ранее "Левадию" покинул россиянин Антон Миранчук, выступавший за бело-зеленых на правах аренды. Миранчук продолжит выступления в московском "Локомотиве".