Эстонские фехтовальщики заняли 10-е место на этапе Кубка мира

Юри Сальм, Николай Новоселов, тренер Игорь Чикинев, Стен Прийнитс. Фото: Devin Manky

Эстонская мужская сборная по фехтованию на шпагах заняла 10-е место в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Ванкувере.

Эстонская команда в составе Николая Новоселова, Стена Прийнитса и Юри Сальма обыграла в первом туре финскую сборную со счетом 45:35, но в одной восьмой финала потерпела поражение от Украины (26:45), сообщил в понедельник портал ERR Sport.

В матчах за непризовые места эстонская команда одержала победу над Россией (45:40) и Германией (45:35), но в решающем поединке уступила Японии (8:9).

В командных соревнованиях принимали участие 23 государства.