Немецкие биатлонистки завоевали золото чемпионата мира в эстафете, сборная Эстонии отстала на круг

Передача ETV “Начистоту” (Suud puhtaks) о русской школе, эстонском языке и 60/40 - это тот редкий случай, когда можно с уверенностью сказать, что Баба Яга не против. Это я, как вы понимаете, о себе, нелюбимом. Впервые за много лет я заинтересованно смотрел передачу Эстонского телевидения. И вот почему...