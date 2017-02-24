Немецкие биатлонистки завоевали золото чемпионата мира в эстафете, сборная Эстонии отстала на круг
Женская сборная Германии заняла первое место в эстафете на чемпионате мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене. Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд и Лаура Дальмайер преодолели дистанцию за 1 час 11 минут 16,6 секунды, допустив девять промахов на восьми огневых рубежах.
Второй стала команда Украины в составе Ирина Варвинец, Юлии Джимы, Анастасии Меркушиной и Елены Пидгрушной (отставание - 6,4 секунды; 4 промаха), третьей - сборная Франции (+8,1; 7).
Сборная России в составе Ольги Подчуфаровой, Светланы Слепцовой, Ирины Старых и Татьяны Акимовой стала 10-й (+2.15,5; 8 промахов, 1 штрафной круг).
Сборная Эстонии (Кадри Лехтла, Мерил Бейлманн, Йоханна Талихярм, Кристель Вийгипуу) до финиша не добралась, заняв в итоге 19-е место.
Всего на старт эстафеты вышли 23 команды.
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