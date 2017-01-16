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Седьмой этап "Дакара" сокращен вдвое из-за плохой погоды

Ралли "Дакар". Фото: SIPA
Cегодня 13:35
Рубрика: Спорт

Погода продолжает вносить коррективы в маршрут ралли-рейда "Дакар", который продолжается в Южной Америке. Из-за ливневых дождей в Боливии организаторам пришлось сократить маршрут сегодняшнего 7-го этапа вдвое.

Протяженность 7-го этапа должна была составить 622 км, из которых более 300 приходилось на скоростные спецучастки. Однако организаторы приняли решение сократить спецучасток до 161 км. Маршрут гонки частично пройдет по трассе 6-го этапа, который был отменен 7 января из-за дождей.

Экипажи были ознакомлены с новым маршрутом во время вчерашнего дня отдыха. Старт гонки состоится в 10.00 по местному времени (в Таллинне в это время будет 16.00).

Всего на старт "Дакара" вышли 316 транспортных средств из 59 стран мира. Маршрут "Дакара-2017" проложен по территории трех стран — Парагвая, Боливии и Аргентины. Причем Парагвай принимает гоночный караван впервые в истории. Гонка проходит со 2 по 14 января. Запланированная протяженность гонки составляла 8800 км, из которых 3900 километров приходилось на скоростные спецучастнки.

Дина Малова
Редактор

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