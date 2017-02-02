Эстонские фигуристы Катерина Бунина и Герман Фролов ограничились коротким танцем на чемпионате Европы
На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в чешской Остраве, в борьбу вступили танцевальные пары. Эстонские фигуристы Катерина Бунина и Герман Фролов после исполнения короткого танца заняли 29-е место среди 30 дуэтов и не прошли квалификацию.
15-летняя Бунина и 20-летний Фролов набрали 39,47 балла. Они опередили только израильскую пару Адель Танкова - Рональд Зильберберг, которые заработали 38,49 балла.
Чтобы получить право исполнить произвольный танец в субботу, 28 января, нужно было попасть в двадцатку лучших дуэтов.
Лучшими после короткого танца стали итальянцы Анна Капеллини и Лука Ланотте (76,65), на втором месте - россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев (76,18), на третьем - французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (75,48).
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