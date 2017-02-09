ЭОК призывает жителей страны заниматься спортом на тропах здоровья

Активным отдыхом можно заниматься как самостоятельно, так и в компании друзей. Фото: Postimees/Scanpix

Февраль станет в Эстонии месяцем троп здоровья "Во имя здоровой республики!" – акция призвана побудить жителей страны чаще заниматься активным отдыхом на тропах здоровья.

В Эстонии насчитывается свыше ста троп здоровья, и любой желающий найдет маршрут поблизости от дома. Тропы здоровья абсолютно бесплатны, там всегда свежий воздух и ими можно пользоваться в любое время года, сообщила в четверг, 2 февраля, пресс-служба Эстонского олимпийского комитета (ЭОК).

По словам главы целевого учреждения Eesti Terviserajad (Эстонские тропы здоровья) Ало Лыоке, месяц троп здоровья призван побудить всех жителей страны заниматься активным отдыхом на свежем воздухе – вне зависимости от возраста, выбранного вида активности и темпа.

"Каждый человек может очень многое сделать для собственного здоровья и хорошего самочувствия. Тропы здоровья, которые можно найти повсюду в Эстонии, идеально для этого подходят. 24 февраля, когда Эстонская Республика будет отмечать очередную годовщину, мы приглашаем всех жителей страны выйти на тропы здоровья, и вместе несколько раз обойти нашу планету", - сказал Лыоке.



По мнению президента ЭОК Урмаса Сыырумаа, месяц троп здоровья – великолепная подготовка к 100-летней годовщине Эстонской Республики, которую страна отметит в следующем году.

"В юбилейный год мы призовем жителей Эстонии подарить стране по сто дней движения. Движение улучшает здоровье, делает нас счастливыми и продлевает жизнь. Невозможно придумать лучшего подарка для себя самого и для Эстонии", - сказал Сыырумаа.

По словам министра культуры Индрека Саара, в Эстонии много любителей активного отдыха, но до Северных стран нам еще далеко.

"В Эстонии насчитывается свыше 100 неповторимых, созданных с особой тщательностью троп здоровья. Все эти тропы служат единой цели – побудить как можно больше жителей страны вести активный и здоровый образ жизни. По предложению Министерства культуры в год 100-летнего юбилея Эстонской Республики работодатели будут освобождены от налога с особых льгот в связи с компенсацией расходов работников на занятия спортом в объеме до 100 евро ежеквартально. Это знаковое, долгожданное изменение", - добавил Саар.

На данный момент в Эстонии насчитывается более ста троп здоровья, где можно кататься на лыжах, бегать, ходить, ездить на велосипеде и заниматься силовыми тренировками. Некоторые тропы здоровья также позволяют играть в диск-гольф или кататься на коньках. Занятие по душе на тропах здоровья найдет каждый.

Использование троп здоровья бесплатно и записываться заранее не надо – достаточно просто прийти на тропу здоровья в подходящее время.

На протяжение месяца троп здоровья многие тренеры и спортсмены будут во имя здоровой республики дарить всем желающим тренировки на своих любимых тропах здоровья. В том числе, провести для заинтересованных бесплатные тренировки обещали Тыну Тынисте и Тоомас Тынисте, Яан Кирсипуу, Сандра Раю, Рене Меймер, Тайво Китсинг, Танель Адер, Кристина Стыкова и многие другие.

Информация о времени и местах проведения тренировок будет регулярно пополняться на сайте www.terviserajad.ee.



Кульминация акции "Во имя здоровой республики!" (Vabariigi terviseks!) состоится 24 февраля – в этот день организаторы приглашают всех жителей Эстонии выбрать тропу здоровья по своему вкусу, чтобы вместе несколько раз обогнуть планету.

Подсчет преодоленного участниками расстояния будет вестись в реальном времени в Интернете. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте www.terviserajad.ee или приняв вызов в Endomondo.