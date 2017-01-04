Газета "Прессбол" включила легионера "Калева/Крамо" в тройку лучших баскетболистов Белоруссии

Виталий Лютыч (с мячом) осваивается в "Калеве". Фото: ERR

Центровой казанского УНИКСа Артем Параховский по итогам традиционного ежегодного опроса "Прессбола" признан лучшим баскетболистом Белоруссии уходящего года. Третье место досталось нападающему столичного "Калева/Крамо" Виталию Лютычу.

Как сообщила в среду, 28 декабря, сетевая версия газеты, Параховский набрал 67% голосов и далеко оторвался от разделивших второе место Александра Кудрявцева ("Цмокi-Мiнск") и Виталия Лютыча ("Калев", Эстония).

Также зачетные баллы, хоть и немного, заработали Алексей Лашкевич, Александр Семенюк (оба — "Цмокi-Мiнск"), Дмитрий Кузьмин, Вячеслав Корж (оба — "Гродно-93") и Максим Салаш ("Полфармекс Кутно", Польша).

Это третья кряду подобная победа Параховского. По числу лауреатских званий он догнал Валерия Дайнеко, Руслана Бойдакова и Александра Кудрявцева.