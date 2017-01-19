Юрген Зопп не сумел выйти в полуфинал на турнире в Бангкоке

Юрген Зопп. Фото: Сийм Семискар, ERR

В четверг, 12 января, занимающий 339-е место в мировом рейтинге Юрген Зопп в двух сетах проиграл посеянному на турнире под вторым номером Кристиану Гарину из Чили – 208-й ракетке мира.

Зопп уступил в первом сете со счетом 3:6, а победитель второй партии определился на тай-брейке, где эстонец также не преуспел – 4:7.

Матч продлился 1 час и 35 минут. В активе Юргена Зоппа было семь эйсов.