Масс-старт на ЧМ по биатлону выиграл Симон Шемпп

Немецкий биатлонист Симон Шемпп. Фото: Reuters/Scanpix

Немецкий биатлонист Симон Шемпп выиграл последнюю гонку на проходящем в австрийском городе Хохфильцен чемпионате мира по биатлону — масс-старт.

Симон Шемпп не допустил ни одного промаха при стрельбе и прошел дистанцию в 15 км за 35 минут и 38,3 секунды, опередив допустившего один промах норвежца Йоханнеса Бё на 9 секунд.

Для Шемппа - это первая золотая медаль на ЧМ в индивидуальных гонках.

Третье место занял представитель Австрии Симон Эдер, который также не допустил ни одного промаха, но отстал от лидера на 10,1 секунды.

Четвертое место занял россиянин Антон Шипулин (2; +25,3), пятое — француз Мартен Фуркад (3; +31,3) и шестое — американец Лоуэлл Бейли (0; 33,5).