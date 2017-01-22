"Калев/Крамо" не сумел дать бой клубу "Локомотив-Кубань" в Единой лиге ВТБ
В воскресенье, 15 января, баскетболисты таллиннского клуба "Калев/Крамо" потерпели свое восьмое поражение подряд в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.
На своей площадке чемпион Эстонии уступил российской команде "Локомотив-Кубань" - 64:95.
Преимущество кубанцев было подавляющим. Они выиграли все четыре четверти.
В составе "Калева" самыми результативными стали Микелл Гладнесс и Райн Вейдеман, набравшие по 11 очков.
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