"Калев/Крамо" не сумел дать бой клубу "Локомотив-Кубань" в Единой лиге ВТБ

На просторах всемирной паутины вот уже который день набирает популярность композиция Olen venelane, или "Я русский", которую исполнил уроженец Нарвы Евгений Ляпин. В своей песне выступающий под псевдонимом Stuf артист поделился отношением к происходящему в городе и в стране в целом, передает "Актуальная камера".