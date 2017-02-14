Таллинн поддержит проведение Матча всех звезд эстонского баскетбола

Мяч в кольцо. Фото: AP/Scanpix

Мэрия Таллинна планирует выделить 7500 евро на проведение Матча всех звезд чемпионата Эстонии по баскетболу. Мероприятие состоится 16 февраля.

На заседании в среду, 8 февраля, городское управление Таллинна намерено выделить соответствующую сумму из своего резерва Департаменту по делам молодежи и спорта. Затем деньги будут перечислены главному организатору спортивного шоу - фирме Ekspress Meedia.

Матч всех звезд чемпионата Эстонии по баскетболу пройдет в Saku Suurhall 16 февраля. В нем примут участие лучшие игроки эстонского первенства - как местные, так и иностранцы.

В общей сложности 24 игрока будут разбиты на две команды. Одну из них возглавит тренер Тартуского университета Герт Кулламяэ, вторую - наставник раплаского "Ависа" Айвар Куусмаа.

Стартовые пятерки обеих команд были определены путем интернет-голосования среди болельщиков.

Общий бюджет мероприятия - 60 013 евро. Финансовая помощь от Таллинна пойдет на оплату расходов по аренде зала и техники.