Юлия Беляева выиграла этап Кубка мира в Италии в фехтовании на шпагах
В итальянском Леньяно проходит женский этап Кубка мира по фехтованию на шпагах. В индивидуальном турнире победу одержала экс-чемпионка мира Юлия Беляева.
В четвертьфинале Беляева победила польскую спортсменку Камилу Питка - 15:10, а за выход в финал тартуская шпажистка обыграла представительницу Туниса Сарру Бесбес - 15:11, передает Delfi.
В решающем поединке подопечная Натальи Котовой победила француженку Лорен Ремби - 12:8.
Для Беляевой эта победа стала первой в текущем сезоне, сообщила "Актуальная камера". Лидер нашей команды Ирина Эмбрих на этот раз остановилась на стадии четверть-финала и заняла итоговое пятое место. Завтра наши девушки выступят в командном турнире.
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