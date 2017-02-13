Контавейт опустилась на три места в рейтинге WTA
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт ухудшила свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
В обновленной версии рейтинга WTA, опубликованной в понедельник, 6 февраля, Контавейт опустилась со 113-го на 116-е место.
Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи поднялсь с 470-й на 468-ю строчку.
Возглавляет рейтинг WTA по-прежнему американка Серена Уильямс. На втором месте осталась немка Ангелик Кербер, на третьем - чешка Каролина Плискова.
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