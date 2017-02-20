logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Эстонские фехтовальщицы снова возвращаются домой с призами Кубка мира

Video
Игорь Савельев
Cегодня 21:16
Рубрика: Спорт

Эстонские фехтовальщицы снова возвращаются домой с призами — Юлия Беляева выиграла этап Кубка мира в итальянском Леньяно, а вместе с подругами по сборной Эстонии заняла второе место в командном турнире.

Эстонские шпажистки продолжают радовать своих болельщиков и журналистов, которые фактически после каждого этапа Кубка мира приезжают в аэропорт, чтобы поздравить их с очередным успехом, сообщила в понедельник, 13 февраля, "Актуальная камера".

Второй этап подряд представительницы Эстонии - Ирина Эмбрих, Эрика Кирпу, Юлия Беляева и Кристина Кууск - заняли второе место в командном турнире. Но если тогда все лавры достались Ирине Эмбрих, то на этот раз отличилась Юлия Беляева, которая спустя три с половиной года снова заявила о себе в полный голос. Это первая ее победа на международном турнире после успешного чемпионата мира в 2013 году.

"Для меня важнее психология. Потому что в физическом плане я хорошо подхожу к соревнованиям, подготовлена. А что касается психологии, то возможно где-то перенервничаешь перед соревнованиями или во время соревнований. Меня, конечно, это немного отвлекает. В этот раз я как-то отпустила ситуацию, я решила, что проигрывать больше нечего. Поэтому нужно идти только вперед, можно только выигрывать и показывать свои умения", - сказала Беляева.

В командном турнире наши девушки одержали три победы, но в финале снова не смогли преодолеть самого неудобного для себя соперника — сборную Китая. "Сейчас по сравнению с Барселоной мы фехтовали намного лучше. И тренеры, и все это подтвердили. Я думаю, что следующий старт постараемся выиграть", - сказала Беляева.

Андрей Крашевский
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 13.02.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Суд разрешил арестовать совершившего в Тарту вооруженное нападение мужчину
 foto
Майлис Репс: отход от системы 60/40 планируется в четырех школах
 foto
"АК+": один из основателей "Шалтай-Болтая" обратился за помощью к Тоомасу Хендрику Ильвесу

Зарубежные новости

foto
"АК+": Германия готовится к парламентским выборам
 foto
Скрывающийся в Эстонии хакер "Шалтай-Болтай": на нас могут свалить вину за взлом серверов Демпартии в США

Олимпиада-2014

foto
ФОТО: Таави Рыйвас поблагодарил эстонских спортсменов и их тренеров за успешное выступление на Олимпиаде в Рио