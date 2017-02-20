Эстонские фехтовальщицы снова возвращаются домой с призами Кубка мира

Эстонские фехтовальщицы снова возвращаются домой с призами — Юлия Беляева выиграла этап Кубка мира в итальянском Леньяно, а вместе с подругами по сборной Эстонии заняла второе место в командном турнире.

Эстонские шпажистки продолжают радовать своих болельщиков и журналистов, которые фактически после каждого этапа Кубка мира приезжают в аэропорт, чтобы поздравить их с очередным успехом, сообщила в понедельник, 13 февраля, "Актуальная камера".

Второй этап подряд представительницы Эстонии - Ирина Эмбрих, Эрика Кирпу, Юлия Беляева и Кристина Кууск - заняли второе место в командном турнире. Но если тогда все лавры достались Ирине Эмбрих, то на этот раз отличилась Юлия Беляева, которая спустя три с половиной года снова заявила о себе в полный голос. Это первая ее победа на международном турнире после успешного чемпионата мира в 2013 году.

"Для меня важнее психология. Потому что в физическом плане я хорошо подхожу к соревнованиям, подготовлена. А что касается психологии, то возможно где-то перенервничаешь перед соревнованиями или во время соревнований. Меня, конечно, это немного отвлекает. В этот раз я как-то отпустила ситуацию, я решила, что проигрывать больше нечего. Поэтому нужно идти только вперед, можно только выигрывать и показывать свои умения", - сказала Беляева.

В командном турнире наши девушки одержали три победы, но в финале снова не смогли преодолеть самого неудобного для себя соперника — сборную Китая. "Сейчас по сравнению с Барселоной мы фехтовали намного лучше. И тренеры, и все это подтвердили. Я думаю, что следующий старт постараемся выиграть", - сказала Беляева.